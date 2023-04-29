МИД: Россия не пожертвует качеством инспекций судов ради ускорения поставок в рамках зерновой сделки

Москва не готова жертвовать качеством инспекций грузовых судов ради ускорения работы в рамках черноморской зерновой инициативы. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Он напомнил, что после подписания соответствующего соглашения в Стамбуле был создан Совместный координационный центр. При этом, как подчеркнул дипломат, российская сторона до сих пор продолжает выполнять свою часть сделки на основе изначально достигнутых договоренностей.
В частности, речь идет об экспорте украинского продовольствия. Согласно договору, киевские власти не могут использовать морские коридоры для поставок опасных товаров.
На этом фоне Вершинин подчеркнул, что требования партнеров работать «больше и быстрее» в данном случае неоправданны. Особенно, если дело касается проверок кораблей.
«Делать это можно, видимо, только за счет качества, за счет того, что появится опасность пропуска не тех грузов или неправильно оформленных кораблей. Этого допустить мы не можем», — отметил замглавы МИД РФ.
Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавошаглу обвинил западные страны в невыполнении российской части зерновой сделки. По словам политика, ответственность за это лежит на США и Великобритании.