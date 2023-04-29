Губернатор Севастополя Развожаев: атака украинского БПЛА на нефтебазу не повлияет на снабжение топливом

Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Резервы на нефтебазе были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции, указал он. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта. Развожаев пообещал сообщить результаты проб позже.
«Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов», — заявил он, поблагодарив пожарных за работу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на площади 1000 квадратных метров горит резервуар с топливом.