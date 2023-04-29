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Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия приняла к сведению идеи генсека ООН Гутерреша по «зерновой сделке»

Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия приняла к сведению идеи генсека ООН Гутерреша по «зерновой сделке»

Предложенные в письме генсека ООН Антониу Гутерреша идеи по «зерновой сделке» рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Дипломат отметил, что в письме, переданном на имя президента России Владимира Путина, есть некоторые новые идеи. Кроме того, различные ведомства рассматривают и прорабатывают их.

«И мы уже несколько раз говорили, что эти предложения рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате», — сообщил Вершинин.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили вопросы усовершенствования «зерновой сделки».
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