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Обозреватель Бен Нортон уличил американские корпорации в попытках нажиться на ресурсах Украины

Экономика
Обозреватель Бен Нортон уличил американские корпорации в попытках нажиться на ресурсах Украины

Американские компании, специализирующиеся на ископаемом топливе, не оставляют попыток добиться контроля над нефтегазовой отраслью Украины. К такому выводу пришел обозреватель Бен Нортон.

По словам аналитика, на Украине наблюдается «разгул приватизации». Киев распродает госактивы, а корпорации из США «участвуют в дискуссиях о захвате» местной нефтегазовой отрасли.

Вместе с тем, украинские чиновники не стесняются выезжать в Соединенные Штаты для обсуждения бизнес-вопросов. После Ирака американские компании намерены прибрать к рукам и украинские месторождения углеводородов, пишет Нортон на портале Geopolitical Economy Report.

Полковник в отставке Роберт Магиннис ранее обвинил президента США Джо Байдена во лжи о роли американских властей в конфликте на Украине. Об этом говорится в его статье для Fox News.
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