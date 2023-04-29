Американские компании, специализирующиеся на ископаемом топливе, не оставляют попыток добиться контроля над нефтегазовой отраслью Украины. К такому выводу пришел обозреватель Бен Нортон.
По словам аналитика, на Украине наблюдается «разгул приватизации». Киев распродает госактивы, а корпорации из США «участвуют в дискуссиях о захвате» местной нефтегазовой отрасли.
Вместе с тем, украинские чиновники не стесняются выезжать в Соединенные Штаты для обсуждения бизнес-вопросов. После Ирака американские компании намерены прибрать к рукам и украинские месторождения углеводородов, пишет Нортон на портале Geopolitical Economy Report.
Полковник в отставке Роберт Магиннис ранее обвинил президента США Джо Байдена во лжи о роли американских властей в конфликте на Украине. Об этом говорится в его статье для Fox News.