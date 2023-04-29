Россия стала ведущим поставщиком баранины в Иран

Как отметил глава кабмина, у Северного Кавказа есть возможность стать лидером в сфере овцеводства и производства пряжи. Также он рассказал об инвестициях порядка 2 миллиардов в текстильную промышленность региона и 4,7 миллиардов — в производство и переработку баранины.