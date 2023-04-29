Лионель Месси согласился подписать двухлетний контракт с «Барселоной»

По данным источника, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины согласился подписать контракт с каталонским клубом. Накануне «Барселона» направила в Ла Лигу экономический план. Если его не примут, команда будет предоставлять проект за проектом, до тех пор пока не получит одобрение.