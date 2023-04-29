Лионель Месси согласился подписать двухлетний контракт с «Барселоной»

Аргентинский футболист Лионель Месси принял предложение ФК «Барселона» о двухлетнем контракте. Об этом сообщает издание All About Argentina со ссылкой на инсайдера Сезара Мерло.
По данным источника, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины согласился подписать контракт с каталонским клубом. Накануне «Барселона» направила в Ла Лигу экономический план. Если его не примут, команда будет предоставлять проект за проектом, до тех пор пока не получит одобрение.
После утверждения плана «сине-гранатовые» официально направят Месси контракт на подписание.
Раннее Мессии поставил перед «Барселоной» затруднительное условие для своего возвращения.