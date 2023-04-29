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В Крыму сообщили о загрузке отелей в 50-70% на майские праздники

Общество
В Крыму сообщили о загрузке отелей в 50-70% на майские праздники

Загрузка крымских отелей и санаториев на майские праздники достигает 50-70%. Об этом сообщил РИА Новости Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Волченко заявил, что Крым спокойно готовится к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры и пляжных территорий. Пока из-за погоды они будут задействованы только на южном берегу полуострова.

Министр также отметил, что гостиницы, новые предложения в них, общественные пространства и благоустройства удивят гостей в нынешнем сезоне. По его словам, благоустройству в Крыму уделялось большое внимание.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне стали уменьшать сроки своего отпуска с 11 дней до 9.
крым майские праздники туризм
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