В Крыму сообщили о загрузке отелей в 50-70% на майские праздники

Загрузка крымских отелей и санаториев на майские праздники достигает 50-70%. Об этом сообщил РИА Новости Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Волченко заявил, что Крым спокойно готовится к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры и пляжных территорий. Пока из-за погоды они будут задействованы только на южном берегу полуострова.
Министр также отметил, что гостиницы, новые предложения в них, общественные пространства и благоустройства удивят гостей в нынешнем сезоне. По его словам, благоустройству в Крыму уделялось большое внимание.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне стали уменьшать сроки своего отпуска с 11 дней до 9.