В Париже оценили ущерб от «пенсионных» протестов в 1,6 млн евро

Ущерб от протестов против пенсионной реформы с начала текущего года в Париже мэрия оценила в 1,6 миллионов евро, информирует издание Parisien.
Во французской столице с января прошло 12 митингов против реформы, которая подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста. В сообщении мэрии говорится, что ущерб 1,6 миллионов евро нанесен объектам городской инфраструктуры. При этом, в сумму не включены предстоящие расходы на восстановление разрушенных офисных помещений и частных предприятий.
На данный момент городские власти потратили уже 536 тысяч евро на уборку улиц после митингов. В добавок расход в 106 тысяч евро ушел на восстановление клумб, заграждений, остановок общественного транспорта и витрин. В сообщении мэрии отмечают, что самыми дорогими объектами стали рекламные баннеры с подсветками и киоски прессы. Они обошлись городу в 836 тысяч евро.
По данным издания, текущие протесты в начале проходили мирно. Граждане стали агрессивнее после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн внесла законопроект без согласования с парламентариями, основываясь на статью 49.3 Конституции страны.
Ранее сообщалось, что в Израиле проходили массовые митинги и шествия против новой судебной реформы.