В Париже оценили ущерб от «пенсионных» протестов в 1,6 млн евро

На данный момент городские власти потратили уже 536 тысяч евро на уборку улиц после митингов. В добавок расход в 106 тысяч евро ушел на восстановление клумб, заграждений, остановок общественного транспорта и витрин. В сообщении мэрии отмечают, что самыми дорогими объектами стали рекламные баннеры с подсветками и киоски прессы. Они обошлись городу в 836 тысяч евро.