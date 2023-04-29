Штраф в размере 50 тысяч рублей может грозить дачнику за беспорядок и мусор на участке

Доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ имени Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала о том, за что дачника могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Штраф могут получить недобросовестные садоводы, которые «запустили» свою территорию и используют землю не по назначению. Зачастую на ней хранятся строительные отходы, стекло и крупногабаритные вещи, которыми никто не пользуется. От всего этого нужно избавляться, используя специальный контейнер.
Если выяснится, что собственник позволил себе повторное правонарушение, его участок могут изъять. Это относится к тем дачникам, которые позволили на своей территории прорости сорнякам, опасным растениями, а также тем, кто устроил свалку прямо у себя во дворе. Складировать, хранить, разбрасывать вокруг забора на соседних участках и тем более закапывать мусор в землю строго запрещено. Вредные сорняки нужно уничтожать.
В случае, если у соседа наблюдается что-либо из вышеперечисленного — следует обратиться в службу пожарного надзора. На правонарушителя будет составлен соответствующий акт.
Ранее стало известно, как обеспечить гигиену и санитарию дачных участков в масштабе страны. Об этом рассказал Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.