Штраф в размере 50 тысяч рублей может грозить дачнику за беспорядок и мусор на участке

Если выяснится, что собственник позволил себе повторное правонарушение, его участок могут изъять. Это относится к тем дачникам, которые позволили на своей территории прорости сорнякам, опасным растениями, а также тем, кто устроил свалку прямо у себя во дворе. Складировать, хранить, разбрасывать вокруг забора на соседних участках и тем более закапывать мусор в землю строго запрещено. Вредные сорняки нужно уничтожать.