Al Jamila: луковый сок помогает снизить риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

Луковый сок – это хороший способ улучшить здоровье. Такого мнения придерживаются эксперты издания Al Jamila. Они полагают, что это вещество поможет похудеть и бороться с диабетом.
В первую очередь луковый сок влияет на содержание холестерина в организме. Он снижает количество элемента и уменьшает объем талии. Помимо этого, средство помогает предотвратить затвердевание артерий и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Полезным сок лука будет и для мужчин. Он повышает жизнеспособность и подвижность сперматозоидов. Ингредиент также помогает справляться с алопецией. Чтобы волосы не выпадали, рекомендуется втирать его в корни волос.
Ранее врач Александр Мясников объяснил, как выявить сахарный диабет на ранних стадиях. Заболевание может протекать бессимптомно, поэтому он порекомендовал проводить плановые обследования и отмечать некоторые изменения в них.