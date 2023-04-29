Дорогой ужин: какие штрафы грозят за шашлык на балконе или на крыше дома

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») предупредил россиян о штрафах за шашлыки на балконе и на крыше.
«Штраф за разведение костров вне специально оборудованных мест в лесах, парках, у водоемов или в домах отдыха -— до 30 тысяч рублей. Если вы решили пожарить шашлык на своем балконе или на крыше, то такой ужин обойдется вам штрафом до 400 тысяч рублей. Если возник пожар, который привел к большим повреждениям или смерти людей, то штраф составит до 2 млн рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет», — сообщил Никита Чаплин.
Он также добавил, что жарить шашлык на даче можно, если соблюдать правила. Важно учесть, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров. Он подчеркнул, что все эти правила придуманы не «из вредности», а исключительно для безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что Никита Чаплин потушил пожар в Зарайском городском округе. К трагедии чуть не привели неосторожность жителей и пал сухой травы вблизи деревни Ратькино.