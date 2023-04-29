Дорогой ужин: какие штрафы грозят за шашлык на балконе или на крыше дома

Он также добавил, что жарить шашлык на даче можно, если соблюдать правила. Важно учесть, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров. Он подчеркнул, что все эти правила придуманы не «из вредности», а исключительно для безопасности граждан.