Депутат Гаврилов: Один из способов решения проблемы кадрового дефицита — молодежный профориентационный туризм

Сельские школьники увидели настоящие скафандры и продукты питания для космонавтов, узнали, для чего служит специальный космический инвентарь и как им пользуются покорители космоса. Ребята и не представляли, какой гигантский труд медиков, инженеров, конструкторов нужен, чтобы человек оторвался от Земли и покорял просторы Вселенной.