Депутат Гаврилов: Один из способов решения проблемы кадрового дефицита — молодежный профориентационный туризм

В Воронежской и Белгородской областях набирает обороты просветительский проект депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, в рамках которого молодежь посещает производства, музеи, связанные с деятельностью в рамках различных профессий и отраслей науки, учреждения культуры и образования.
Учащиеся Евстратовской среднеобразовательной школы и Россошанской СОШ №9 посетили цеха Воронежского авиазавода и местные музеи. Ранее состоялись подобные поездки студентов вузов Белгорода, старшеклассников Каширского, Семилукского, Острогожского и других сельских районов.
Лечить людей — благородное дело
Первым в списке был Музейный комплекс Воронежского медицинского университета, где школьники смогли ознакомиться со списком некоторых редких лекарственных растений. Они рассмотрели экспонаты, которые помещены в специальный раствор — его уникальный состав разработан сотрудниками и студентами самого университета.
О том, как стать студентом медицинского ВУЗа, ребятам рассказала сотрудница университета. С большим интересом они рассматривали экспозицию недавно открытой аудитории, где размещены медицинское оборудование и экспонаты, рассказывающие о борьбе наших медиков с болезнью в период недавней эпидемии COVID-19.
Сотрудники университета рассказали россошанцам о потрясающем мире научной и инженерной мысли, мире гениальных открытий и изобретений. Экспонаты Музея космической биологии и медицины произвели на ребят сильное впечатление. Они узнали о зарождении ракетостроения, познакомились с биографиями земляков-космонавтов и ученых.
Сельские школьники увидели настоящие скафандры и продукты питания для космонавтов, узнали, для чего служит специальный космический инвентарь и как им пользуются покорители космоса. Ребята и не представляли, какой гигантский труд медиков, инженеров, конструкторов нужен, чтобы человек оторвался от Земли и покорял просторы Вселенной.
Михаил Фролов, ученик 11 класса россошанской школы так прокомментировал поездку:
«Особый интерес у меня вызвал музей космонавтики. Некоторых фактов биографии наших земляков-космонавтов я не знал. Очень интересные экспонаты есть. И музей истории медицины тоже впечатлил. В будущем году я собираюсь поступать в медуниверситет. Мои дедушка с бабушкой и родители трудятся врачами. И я хочу продолжить эту традицию. Ведь профессия врача одна из самых важных и нужных. Помогать людям, спасать человеческие жизни — дело, которому я хочу посвятить свою жизнь».
Учащаяся той же школы Алина Соколова тоже поделилась впечатлениями:
«Сегодня я углубленно изучаю химию, биологию и физику, потому что планирую поступить на факультет «Лечебное дело». Медициной интересовалась с детства. Сегодня еще раз убедилась, что мой выбор — верный. Впечатлений масса. И все яркие. Столько новых интересных фактов, столько новых открытий!».
Кадры решают все
После Музея космической биологии юные россошанцы направились на Воронежский авиазавод. Здесь группу встретила директор Музея боевой и трудовой славы Светлана Гаврилова. Она ознакомила ребят со славной героической историей Воронежского авиазавода, которая неразрывно связана с историей нашей страны. Вклад воронежских авиастроителей в Великую победу невозможно переоценить. За годы Великой Отечественной войны они произвели больше 36000 самолетов Ил-2 — штурмовиков, от которых трепетали фашистские орды.
На таком высокотехнологичном производстве нет мелочей. Но самое главное — сохранить и приумножить кадровый потенциал. Ведь главная ценность авиационной отрасли — работающие в ней люди, а это узкие профессионалы.
Тем временем в апреле в российской промышленности зафиксирован самый большой за 30 лет дефицит рабочей силы. Для обеспечения технологического суверенитета предприятиям нужны не просто квалифицированные кадры, а люди с принципиально новыми компетенциями.
«Одна из мер по привлечению в промышленность кадров и особенно молодежи — промышленный туризм, ненавязчивая профориентация, которая позволяет школьникам ознакомиться с производством. А знакомство с историей медицинского университета, авиазавода – это еще и мощная инъекция патриотизма. Ребята ощутили себя потомками граждан великой страны. Страны, которая рождала талантливейших ученых, инженеров, летчиков, космонавтов и настоящих патриотов», — считает депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов.
Ранее депутат ГД РФ Никита Чаплин высказал мнение, что целевое обучение свяжет будущих специалистов и представителей предприятий, позволит решить проблему дефицита кадров и безработицы.