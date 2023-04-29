Замглавы МИД РФ Вершинин: США заинтересованы в сохранении своего посольства в России

Дипломат отметил, что во взаимоотношениях между Россией и США сейчас существует множество проблем. Вершинин считает, что современные двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном сводятся к обмену озабоченностями и рассмотрению проблем на экспертном уровне.