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Замглавы МИД РФ Вершинин: США заинтересованы в сохранении своего посольства в России

Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин: США заинтересованы в сохранении своего посольства в России

США заинтересованы в сохранении своего посольства в России, несмотря на чрезвычайно низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат отметил, что во взаимоотношениях между Россией и США сейчас существует множество проблем. Вершинин считает, что современные двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном сводятся к обмену озабоченностями и рассмотрению проблем на экспертном уровне.

«Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — подчеркнул Вершинин.

Дипломат добавил, что Россия в отношениях с США работает по принципу полной взаимности. Если против Москвы предпринимаются недружественные действия, то Вашингтон получает соответствующую реакцию.

Ранее Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Алжира Смаила Бенамару вопросы развития стратегического партнерства между странами. Кроме того, были затронуты и проблемы регионального уровня.
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