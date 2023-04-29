Замглавы МИД РФ Вершинин: США заинтересованы в сохранении своего посольства в России

США заинтересованы в сохранении своего посольства в России, несмотря на чрезвычайно низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Дипломат отметил, что во взаимоотношениях между Россией и США сейчас существует множество проблем. Вершинин считает, что современные двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном сводятся к обмену озабоченностями и рассмотрению проблем на экспертном уровне.
«Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — подчеркнул Вершинин.
Дипломат добавил, что Россия в отношениях с США работает по принципу полной взаимности. Если против Москвы предпринимаются недружественные действия, то Вашингтон получает соответствующую реакцию.
Ранее Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Алжира Смаила Бенамару вопросы развития стратегического партнерства между странами. Кроме того, были затронуты и проблемы регионального уровня.