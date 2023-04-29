Игрок «Даллас Старз» разбил нос российскому форварду «Миннесоты Уайлд» Капризову в матче плей-офф НХЛ

Российскому нападающему Кириллу Капризову, выступающему за «Миннесоту Уайлд», разбили нос в ходе матча против «Даллас Старз». Игра состоялась в субботу, 29 апреля, в рамках серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.
По итогам встречи «звезды» вышли в следующий раунд турнира, обыграв соперников со счетом 4:1. При этом в составе «дикарей» единственным голом отметился форвард Фредерик Годро.
Капризову так и не удалось отличиться результативным действием, хотя он нанес три броска по воротам «Даллас Старз». Более того, соперники жестко опекали 26-летнего россиянина и в какой-то момент нанесли ему удар по лицу.
В результате у спортсмена из носа потекла кровь. Однако судьи проигнорировали данный эпизод, несмотря на попытки атлета привлечь их внимание к нарушению правил.
Меж тем игрок «Бостон Брюинс» Дмитрий Орлов установил рекорд в плей-офф НХЛ. Российский легионер стал первым защитником в истории команды, кому удалось набрать очко в каждой из первых четырех игр основного этапа чемпионата.