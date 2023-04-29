Фермеры пожаловались на невыполнимость требований кабмина РФ по утилизации навоза

Российские фермеры столкнулись с трудностями при выполнении требования правительства по утилизации продуктов животноводства.
Как пишут «Известия», многие предприятия оказались на грани закрытия из-за новых предписаний. Согласно этим требованиям, побочные продукты животноводства нельзя вносить в почву, для их хранения должны быть оборудованы специальные площадки. Также вводится требование о проведении лабораторных исследований этих отходов.
Как рассказал спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкин, из 585 предприятий животноводства региона только 13 имеют возможности для соблюдения новых предписаний. Для обеспечения работы остальных необходимы дополнительные инфестиции порядка 14 миллиардов рублей. В письме премьер-министру Шимкин попросил пересмотреть положения постановления правительства «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства».
Ранее российские производители картофеля призвали ограничить его ввоз из-за границы. Это позволит увеличить прибыльность местных предприятий, отметили фермеры.