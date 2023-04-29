Фермеры пожаловались на невыполнимость требований кабмина РФ по утилизации навоза

Как пишут «Известия», многие предприятия оказались на грани закрытия из-за новых предписаний. Согласно этим требованиям, побочные продукты животноводства нельзя вносить в почву, для их хранения должны быть оборудованы специальные площадки. Также вводится требование о проведении лабораторных исследований этих отходов.