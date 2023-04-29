Синоптики прогнозируют на юге России сильный ветер, ливни и грозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о ненастной погоде на юге России и Северном Кавказе. По сообщению синоптика, в этих регионах ожидаются ливневые дожди, местами с грозами и порывами ветра. Температура будет ниже климатической нормы.
«Только Астраханская область избежит дождей и гроз: там будет солнечно и очень тепло, подует южный ветер с Казахстанский степей», — сказал Синенков.
На Крымском полуострове в первомайские праздники резко похолодает до 10 градусов, пройдут проливные дожди, будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с. Ожидается выпадение до 30 мм осадков.
«В Севастополе в выходные дни - до 10-12 градусов тепла. Дожди в воскресенье ослабеют», — уточнил специалист.
Сочи тоже окажется под воздействием холодного фронта. Температура в городе-курорте снизится до 13 градусов, пройдут ливневые дожди, в горах выпадет снег. Такая же погода ожидается в Краснодаре.
Ухудшение погоды прогнозируют в Ростовской, Волгоградской областях и на Северном Кавказе. Холодная, дождливая погода придет и во Владикавказ, а в Алании столбики термометра упадут до 11 градусов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге последняя неделя весны будет теплой.