Синоптики прогнозируют на юге России сильный ветер, ливни и грозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о ненастной погоде на юге России и Северном Кавказе. По сообщению синоптика, в этих регионах ожидаются ливневые дожди, местами с грозами и порывами ветра. Температура будет ниже климатической нормы.