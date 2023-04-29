Семейный «подряд» мошенников из Петербурга похитил более 45 миллионов рублей благодаря банкнотам «банка приколов»

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении отца с сыном из Петербурга, которые похитили у граждан более 45 млн рублей. О действиях злоумышленников сообщил ФАН начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко
Семейный «подряд» из Северной столицы заключал договоры долевого участия в строительстве домов от лица некой фирмы. Предметами соглашения были права на квартиры. Однако отец и сын не собирались выплачивать предусмотренный взнос, а искали потенциальных жертв, которые согласились бы на переуступку прав требования за определенную сумму.
Затем они убеждали человека оставить средства в депозитарной ячейке, но заранее готовили сейф-пакет, в который клали купюры «банка приколов». Так как злоумышленники не оплачивали долевой взнос, застройщики расторгали с ними договоры. Но когда об этом узнавали потерпевшие, аферисты не горели желанием совместно посещать депозитарий.
Когда ячейки удалось вскрыть, в них лежали банкноты «банка приколов». Причем на сейф-пакетах обнаружены и следы пальцев рук семейного «подряда» из Петербурга. Уголовное дело об афере передано в Куйбышевский районный суд. До оглашения приговора злоумышленники будут содержаться под стражей.
Розничные магазины в Петербурге также столкнулись с ростом краж, которые превысили нормы потерь в два-три раза. Об этом ранее рассказал гендиректор информационно-консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков.