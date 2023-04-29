Семейный «подряд» мошенников из Петербурга похитил более 45 миллионов рублей благодаря банкнотам «банка приколов»

Затем они убеждали человека оставить средства в депозитарной ячейке, но заранее готовили сейф-пакет, в который клали купюры «банка приколов». Так как злоумышленники не оплачивали долевой взнос, застройщики расторгали с ними договоры. Но когда об этом узнавали потерпевшие, аферисты не горели желанием совместно посещать депозитарий.