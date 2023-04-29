Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон лишилась дизайнерской сумочки за 695 фунтов стерлингов

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила Аберфан. На мероприятии она лишилась сумочки стоимостью 695 фунтов стерлингов.
По данным Daily Mail, супруги отправились в деревню, чтобы там почтить жертв трагедии 1966 года. После оползня там погибло 150 человек.
Общаясь с местными жителями, Миддлтон держала в руках сумку. Пряжка на аксессуаре привлекла внимание годовалого ребенка. Он выхватил дизайнерскую вещь из рук принцессы. Забрать ее у малыша не удалось, маленький местный житель начал плакать.
«Трудно занять малышей. Ничего страшного, я заберу ее позже», – ответила на его капризы Миддлтон.
После этого инцидента жене Уильяма вернули ее аксессуар. Мать малыша призналась, что в ее гардеробе такой дорогой вещи никогда не было.
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