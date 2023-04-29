Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» встал во главе Средиземноморской эскадры ВМФ России

Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» с управляемым ракетным вооружением возглавил постоянное оперативное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземноморье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к ВМФ.
Один из источников сообщает, что фрегат встал во главе Средиземноморской эскадры России после совсем недавнего форсирования Суэцкого канала. Второй инсайдер утверждает, что судно проведет в Средиземном море около двух месяцев.
При этом периодически будет базироваться в сирийском Тартусе, где располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.
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