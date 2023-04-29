Несущий радость человек: артист Георгий Мартиросян поздравил с днем рождения актрису Ларису Удовиченко

Актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа; народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко отмечает сегодня свой день рождения. Ее поздравил актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемочной площадке.
«Мы вместе снимались в картине “Любить по-русски”. После этого продолжили дружить. В прошлом году, например, виделись. Она невероятно женственная. Очаровательный, добрый, мягчайший, несущий радость человек», — сообщил артист в беседе с корреспондентом ФАН.
Георгий Мартиросян также назвал ряд характерных черт, выделяющих Ларису Удовиченко.
«Лариса — замечательная актриса и удивительный человек. Общение с ней всегда приносит радость. Я считаю, в нашей профессии очень важно, когда человек скромен. Вообще, в нашей профессии очень важно все то, что соответствует замечательным качествам человека. В нашей профессии, ты постоянно сосредоточен на работе. Однако, когда на съемочной площадке происходит что-то ироничное, ты всегда испытываешь радость, смех. Словом, от общения с Ларисой у меня всегда самые прекрасные эмоции», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.
«В первую очередь, здоровья, радости сердца! Благополучия, солнца вокруг и внутри. Пусть всегда окружают друзья, которые приносят радость общения. Дай Бог, чтобы у Ларисочки всегда так и было», — напутствовал актер.
Ранее Ларису Удовиченко через ФАН поздравил с днем рождения режиссер Максим Воронков. Он припомнил случай, когда на съемках артистка спасла его.