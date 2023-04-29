В Испании политики потребовали от минобороны страны прокомментировать информацию о спецназе НАТО на Украине

Члены парламента Испании Роберто Уриарте Торреальдай и Исмаэль Кортес Гомес попросили министерство обороны Испании прокомментировать сведения о присутствии солдат НАТО на Украине, появившиеся в утечках НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.
Испанские политики в своем обращении напомнили, что в утекших военных документах США, опубликованных в Сети, говорилось о размещении на Украине сотни бойцов спецназа из стран НАТО. В их числе были американцы, британцы и французы. При этом более половины из тех, кто находится там с февраля по март, были британцами.
Парламентарии в своем обращении спросили, насколько достоверными считает минобороны Испании сведения из утекших в интернет документов о присутствии сил специального назначения стран НАТО в конфликте на Украине. Они поинтересовались, знает ли военное ведомство, почему власти стран-членов Североатлантического альянса скрыли эти данные от своих граждан. Политики попросили подтвердить неучастие испанцев в конфликте.
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