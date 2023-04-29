В Испании политики потребовали от минобороны страны прокомментировать информацию о спецназе НАТО на Украине

Испанские политики в своем обращении напомнили, что в утекших военных документах США, опубликованных в Сети, говорилось о размещении на Украине сотни бойцов спецназа из стран НАТО. В их числе были американцы, британцы и французы. При этом более половины из тех, кто находится там с февраля по март, были британцами.