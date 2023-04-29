В метро Екатеринбурга запретили проносить перцовые и газовые баллончики

В Екатеринбурге пассажиры метрополитена больше не смогут провозить перцовые баллончики.
Многие екатеринбуржцы были удивлены нововведением. По словам подписчиков Telegram-канала «Злой Екатеринбург», запрет начал действовать на этой неделе.
«Я год ездила с баллончиком, и на "Ботанической" 22 апреля не пустили первый раз. Сказали сразу: "Выходите с ним", баллончик был в сумке», — рассказала одна из подписчиц.
Пользователи предположили, что новые меры связаны с недавним происшествием в метро, когда один из пассажиров распылил содержимое баллончика на станции. При этом пассажиры задаются вопросом — как быть с собственной безопасностью при выходе из метро, если средства самозащиты нельзя взять с собой в поездку.
Ранее сообщалось о неадекватном петербуржце, который напал с баллончиком на шестилетнюю девочку из-за ссоры с ее отцом.