В метро Екатеринбурга запретили проносить перцовые и газовые баллончики

Пользователи предположили, что новые меры связаны с недавним происшествием в метро, когда один из пассажиров распылил содержимое баллончика на станции. При этом пассажиры задаются вопросом — как быть с собственной безопасностью при выходе из метро, если средства самозащиты нельзя взять с собой в поездку.