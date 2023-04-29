Певчий в храме, егерь и конфетчик стали одними из самых необычных вакансий на рынке труда в России

Сервис «Зарплата.ру» перечислил самые редкие вакансии в России. Среди них оказались необычные варианты, в том числе и певчий в храме.
По данным сервиса, некоторые компании ищут отдельного специалиста для отрисовки волос и меха. Одна из известных кинокомпаний России требует от профессионала более трех лет работы. Оригинальной для российского рынка стала и вакансия певчего в храме. От претендентов ожидают знания церковного устава и музыкального образования.
В списке также оказались конфетчик и егерь. У последнего должны быть права для вождения трактора. Среди прочих необычных профессий в списке присутствуют художник по театральным костюмам и буфетчица.
Однако не всегда работодатели подобных вакансий предлагают «белую» зарплату. Некоторым сотрудникам приходится смириться с тем, что они будут «теневыми» работниками. Ранее власти обсудили комплекс мер для снижения числа россиян, получающих зарплату «в конверте».