МЧС России направило вертолет Ми-8 и самолет-амфибию для тушения пожара под Курганом

В ведомстве отметили, что на помощь огнеборцам были отправлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Также на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения — в ликвидации пламени задействованы 61 человек и 21 единица техники.