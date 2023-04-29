МЧС России направило вертолет Ми-8 и самолет-амфибию для тушения пожара под Курганом

Авиация подключилась к ликвидации пожара, произошедшего в Курганской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
Как стало известно, пламя охватило 25 домов на площади 100 квадратных метров в садоводстве «Полянка-2». При этом ландшафтное возгорание распространилось на территории в пять гектаров.
В ведомстве отметили, что на помощь огнеборцам были отправлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Также на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения — в ликвидации пламени задействованы 61 человек и 21 единица техники.
Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе, расположенной в Севастополе. По словам главы города Михаила Развожаева, никто из местных жителей не пострадал.