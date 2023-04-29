The Hill: на президента США Джо Байдена оказывают давление для передачи Киеву F-16

Представители Демпартии США давят на американского президента Джо Байдена по вопросу поставок оружия Киеву. Соответствующую информацию приводит издание The Hill со ссылкой на источники, близкие к администрации Белого дома.
Журналисты выяснили, какие цели преследуют демократы в этом вопросе. По их сведениям, на Байдена оказывается давление, чтобы он одобрил передачу киевскому режиму истребителей F-16 и ракет большой дальности ATACMS. Белый дом пока отказывается от подобных шагов, пишет The Hill.
Сеул, в свою очередь, не поставляет оружие Киеву из-за необходимости сохранения стабильных отношений с российской стороной. Таким мнением ранее поделился чиновник из администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля.