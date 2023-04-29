The Hill: на президента США Джо Байдена оказывают давление для передачи Киеву F-16

Журналисты выяснили, какие цели преследуют демократы в этом вопросе. По их сведениям, на Байдена оказывается давление, чтобы он одобрил передачу киевскому режиму истребителей F-16 и ракет большой дальности ATACMS. Белый дом пока отказывается от подобных шагов, пишет The Hill.