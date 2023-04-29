Украинские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке

Украинские вооруженные силы обстреляли город Брянка в Луганской Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.