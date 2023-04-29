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Украинские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке

Происшествия
Украинские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке

Украинские вооруженные силы обстреляли город Брянка в Луганской Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по населенному пункту Брянка в ЛНР», — сказано в сообщении СЦКК.

Информацию о разрушениях и пострадавших выясняют.

Ранее сообщалось, что обстрелы ВСУ унесли жизни 32 человек в ЛНР с начала года.
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