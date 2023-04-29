Рыбак из Таиланда может получить около 89 тысяч долларов за найденную на берегу моря рвоту кита

Рыбак из Таиланда нашел на берегу моря 3 килограмма китовой рвоты. Такой материал называют «амбра». За найденное он может получить почти 89 тыс. долларов или около 7 млн рублей по текущему курсу.
Мужчина ожидал, что найдет на берегу креветок, но вместо этого ему попался дорогой продукт. Это вещество образуется в кишечнике кита и после извлечения напоминает фекалии. Однако позже затвердевает и приобретает приятный аромат. Ее используют в духах, чтобы аромат держался дольше.
Сейчас рыбак ожидает экспертов. Они должны подтвердить ценность находки. Если ее подлинность подтвердится, и она окажется амброй класса А, ее стоимость составит 2,33 млн рублей в переводе на местный эквивалент.
Ранее путешественник из России погиб в Таиланде. Он забрался на крышу универмага, после чего упал с многоэтажного здания. Спасти мужчину не удалось.