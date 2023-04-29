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Рыбак из Таиланда может получить около 89 тысяч долларов за найденную на берегу моря рвоту кита

Общество
Рыбак из Таиланда может получить около 89 тысяч долларов за найденную на берегу моря рвоту кита

Рыбак из Таиланда нашел на берегу моря 3 килограмма китовой рвоты. Такой материал называют «амбра». За найденное он может получить почти 89 тыс. долларов или около 7 млн рублей по текущему курсу.

Мужчина ожидал, что найдет на берегу креветок, но вместо этого ему попался дорогой продукт. Это вещество образуется в кишечнике кита и после извлечения напоминает фекалии. Однако позже затвердевает и приобретает приятный аромат. Ее используют в духах, чтобы аромат держался дольше.

Сейчас рыбак ожидает экспертов. Они должны подтвердить ценность находки. Если ее подлинность подтвердится, и она окажется амброй класса А, ее стоимость составит 2,33 млн рублей в переводе на местный эквивалент.

Ранее путешественник из России погиб в Таиланде. Он забрался на крышу универмага, после чего упал с многоэтажного здания. Спасти мужчину не удалось.
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