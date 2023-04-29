Рыбак из Таиланда может получить около 89 тысяч долларов за найденную на берегу моря рвоту кита

Мужчина ожидал, что найдет на берегу креветок, но вместо этого ему попался дорогой продукт. Это вещество образуется в кишечнике кита и после извлечения напоминает фекалии. Однако позже затвердевает и приобретает приятный аромат. Ее используют в духах, чтобы аромат держался дольше.