В Петербурге на проспекте Кузнезова произошел пожар в квартире многоэтажного дома

На место возгорания прибыла пожарная бригада из четырех человек и одна скорая помощь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал петербургского отделения МЧС.
Пожар произошел в пятницу, 28 апреля, в 21:30 по московскому времени в одной из квартир второго этажа многоэтажного дома на проспекте Кузнезова в Петербурге.
«...мы почувствовали запах гари, соседи выкрикнули, что в доме пожар и мы вышли; видели, как госпитализировали пожилого мужчину и женщину с детьми...», — прокомментировал очевидцец происшествия.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина и двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в поселке Ильевка в Волгоградской области.