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В Петербурге на проспекте Кузнезова произошел пожар в квартире многоэтажного дома

Происшествия
В Петербурге на проспекте Кузнезова произошел пожар в квартире многоэтажного дома

На место возгорания прибыла пожарная бригада из четырех человек и одна скорая помощь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал петербургского отделения МЧС.

Пожар произошел в пятницу, 28 апреля, в 21:30 по московскому времени в одной из квартир второго этажа многоэтажного дома на проспекте Кузнезова в Петербурге.

«...мы почувствовали запах гари, соседи выкрикнули, что в доме пожар и мы вышли; видели, как госпитализировали пожилого мужчину и женщину с детьми...», — прокомментировал очевидцец происшествия.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина и двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в поселке Ильевка в Волгоградской области.
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