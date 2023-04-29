Калининград, Петербург и Дагестан вошли в тройку самых популярных мест для отдыха в майские праздники

По результатам опроса, арендовать жилье для отдыха в майские праздники в этом году можно в среднем за 4,1 тысячи рублей в сутки. При этом наиболее дорогой для посуточной аренды оказалось жилье в Адыгее. Средняя цена там составила 5020 рублей.