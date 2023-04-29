Калининград, Петербург и Дагестан вошли в тройку самых популярных мест для отдыха в майские праздники

В список самых популярных туристических направлений в майские праздники вошли Калининград, Петербург и Дагестан, свидетельствуют материалы опроса «Суточно.ру».
В топ-5 мест интересных для россиян направлений для отдыха вошли Кисловодск и Сочи с 11% и 10% голосов соответственно. Следующий по популярности Алтай. Его выбрали 9% опрошенных. По 8% респондентов проголосовали за Казань и Карелию. В два раза меньше людей выбрали столицу — таких оказалось 4% опрошенных. Десятку с 3% голосов закрыла Республика Адыгея.
По результатам опроса, арендовать жилье для отдыха в майские праздники в этом году можно в среднем за 4,1 тысячи рублей в сутки. При этом наиболее дорогой для посуточной аренды оказалось жилье в Адыгее. Средняя цена там составила 5020 рублей.
Ранее сообщалось, что количество россиян, которые после выхода на пенсию собираются посвятить время себе, с 2021 года увеличилось в два раза.