Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила о желании инвестировать в проекты по защите амурских тигров

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена инвестировать в проекты по поддержке амурских тигров. К текущему моменту политик уже сделала три денежных перевода с данной целью.
Как стало известно ранее, экс-глава ведомства хотела бы взять опекунство над одним из животных. Она даже интересовалась соответствующей процедурой, однако пока решила ограничиться обычным финансированием хищников.
«Я инвестирую в некоторые проекты, связанные с амурскими тиграми», — сообщила Кнайсль в беседе с корреспондентом РИА Новости.
При этом она добавила, что не может раскрыть точную сумму переводов.
В начале апреля грузовой поезд насмерть сбил амурского тигра на 8667-м км перегона Аван — Котиково в Хабаровском крае. После этого руководство РЖД обязали возместить ущерб в размере 2 миллионов 464 тысяч рублей.