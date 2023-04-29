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Пожилая женщина и двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в поселке Ильевка в Волгоградской области

Происшествия
Пожилая женщина и двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в поселке Ильевка в Волгоградской области

Пожар в жилом доме в поселки Ильинки унес жизни троих человек, сообщает пресс-служба следственного комитета Волгоградской области.

По предварительным данным неисправность в электрической проводке дома стала причиной возгорания. Пожилая женщина и два ее несовершеннолетних внука погибли в пожаре. Их тела были найдены спасателями при тушении огня.

На месте гибели людей работают экстренные службы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице братьев Манганари в Севастополе загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации, пожар произошел из-за попадания беспилотник.
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