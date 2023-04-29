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Сестра Ким Чен Ына заявила, что декларация США и Южной Кореи поставит весь мир под угрозу

Политика
Сестра Ким Чен Ына заявила, что декларация США и Южной Кореи поставит весь мир под угрозу

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что совместная декларация Соединенных Штатов и Южной Кореи будет угрожать безопасности не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.

Ким Е Чжон считает, что совместный документ двух государств — компактное следствие жестокой враждебной политики в отношении Северной Кореи, которая отражает их самые агрессивные намерения.

Северокорейский политик отметила, что такие инициативы нельзя одобрять. Также она считает, что такие действия со стороны недружественных стран подтверждают опасения и побуждают к активному наращиванию средств для самообороны. Из-за этого обстановка не стабилизируется, а наоборот, становится гораздо напряженной.

Ранее сестра Ким Чен Ына назвала американского президента «стариком без будущего».
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