Сестра Ким Чен Ына заявила, что декларация США и Южной Кореи поставит весь мир под угрозу

Северокорейский политик отметила, что такие инициативы нельзя одобрять. Также она считает, что такие действия со стороны недружественных стран подтверждают опасения и побуждают к активному наращиванию средств для самообороны. Из-за этого обстановка не стабилизируется, а наоборот, становится гораздо напряженной.