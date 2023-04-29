Лавров указал на растущую независимость развивающихся стран от государств участников G7

Вес стран с развивающимся рынком на международной экономической арене неуклонно растет в то время, как страны «Большой семерки» теряют свои позиции. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в видеообращении к участникам конференции по многополярности.
«Факты говорят за себя. За последние три десятилетия существенно сократилась доля государств Группы семи в мировой экономике», — заявил министр.
Он подчеркнул, что доля рынка развивающихся стран растет. Лавров выделил Китай, как державу с самой значительной покупательской способностью и указал на экономический механизм страны, хорошо сочетающуюся с методами регулирования государства.
Министр иностранных дел страны подчеркнул, что «новые мировые центры» добиваются успеха в установлении и укреплении собственной суверенности и самостоятельности от стран «Большой семерки».
Ранее сообщалось, что главы «Большой семерки» изучат вопрос запрета на экспорт в Россию почти всех товаров.