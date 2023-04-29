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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все больше стран желают вступить в ШОС и БРИКС

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все больше стран желают вступить в ШОС и БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что увеличивается число государств Глобального Юга, которые желают наладить отношения с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Глава российского ведомства в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности подчеркнул, что на данный момент продолжается обновление инфраструктуры международных отношений. Особенно «ярким примером» являются многосторонние объединения — ШОС и БРИКС.

«Тот же БРИКС по праву можно назвать своего рода кооперационной «сеткой», накинутой поверх старых разделительных линий Север — Юг и Запад — Восток. Не случайно наладить связи с этими объединениями, стать их полноправными членами стремятся все больше государств Глобального Юга», — прокомментировал Лавров.

Также министр напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой тенденция к многополярности с каждым годом лишь набирает силу. Не понимающие и не соответствующие данному тренду — будут проигрывать.

Ранее дипломат Рябков рассказал о вызывающих заявлениях представителей США о визите главы МИД РФ Лаврова.
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