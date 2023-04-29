Пользователи сети назвали президента Украины Зеленского «клоуном» из-за его слов о запрете экспорта зерна

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике из-за своего поста в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Пользователи сети назвали украинского лидера «клоуном», а его обращение к главе Евросовета Шарлю Мишелю «нахальным».
В своем заявлении глава государства осудил соседние страны за запрет на ввоз украинского зерна. Он призвал председателя Европейского совета решить ситуацию. Пользователи Twitter отнеслись к высказыванию президента Украины крайне негативно.
«Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?», — выразил свое возмущение один из прочитавших пост.
Другой пользователь указал Зеленскому на то, что проблемы, вызванные экспортом зерна в соседние государства, должны быть исключительно его заботой, так как от них зависит дальнейшая поддержка Киева этими государствами.
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Словакии объявило строгий запрет на использование зерна из Украины после подтверждения наличия в нем запрещенных в ЕС пестицидов.