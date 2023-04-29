Украинские беженцы в Румынии жалуются на сокращение финансовой помощи

Украинские беженцы в Румынии пожаловались на сокращение финансовой помощи от властей. Об этом сообщили обозреватели Bloomberg.
Отмечается, что четыре месяца назад Румыния прекратила оплачивать жилье украинцам, а 26 апреля правительство утвердило план по сокращению выплат для ста тысяч украинских переселенцев.
«Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — передает Bloomberg слова украинской беженки.
В статье сказано, что из-за помощи беженцам в стране произошли сокращения в сфере социальных услуг, которые вызвали негодование румын. Также отмечается, что 25% граждан Румынии против помощи украинским переселенцам.
Ранее сообщалось, что Европа устала кормить украинских беженцев.