Пострадавшие из-за пожара в деревне Луговая получат по 150 тысяч рублей от руководства Омской области

Жители деревни Луговая, пострадавшие от пожара получат выплаты от региональных властей в размере 150 тысяч, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.
В результате пожара в деревне пострадало шесть домов. Из резервного фонда правительства региона жители получат по 100 тысяч рублей, еще по 50 тысяч рублей им выделит Министерство труда.
«Плюсом к этой сумме добавим выплату от муниципалитета», — пишет Хоценко.
Врио Губернатора поручил оперативно решить проблему с жильем главе Тюкалинского района Ивану Куцевичу.
Ранее сообщалось, что в результате открытого возгорания оказались охвачены огнем 20 строений в деревне Луговая Омской области.