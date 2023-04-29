Врач Александр Мясников рассказал о способах выявления сахарного диабета

Медик рассказал, что преждевременно выявить преддиабет, раннюю стадию сахарного диабета, можно по уровню гликозилированного гемоглобина и глюкозы в крови. В этом случае даже маленькое превышение показателя нормы может указывать на проблемы со здоровьем.