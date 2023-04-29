Врач Александр Мясников рассказал о способах выявления сахарного диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сахарный диабет на ранних стадиях может протекать бессимптомно, поэтому необходимо проходить регулярные медицинские обследования. Его слова передает издание «Вечерняя Москва».
Медик рассказал, что преждевременно выявить преддиабет, раннюю стадию сахарного диабета, можно по уровню гликозилированного гемоглобина и глюкозы в крови. В этом случае даже маленькое превышение показателя нормы может указывать на проблемы со здоровьем.
При обнаружении диабета необходимо снизить калорийность употребляемой еды, также важно следить за весом. Рекомендуется заниматься физической активностью, потому что она имеет огромную роль при данном заболевании. Особенно показаны аэробные нагрузки.
Ранее врач Екатерина Кашух назвала безопасные для здоровья способы похудеть перед отпуском.