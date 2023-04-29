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Губернатор Севастополя Развозжаев: в результате пожара никто из людей не пострадал

Происшествия
Губернатор Севастополя Развозжаев: в результате пожара никто из людей не пострадал

В Севастополе продолжаются работы по ликвидации пожара, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя лично работает на месте происшествия. Он возглавил оперативный штаб. Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным они контролируют работы по ликвидации пожара.

На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук.

Ситуация под контролем пожарных и оперативных служб.

На месте работают 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев, ожидается прибытие пожарного поезда. Четвертый уровень пожара — самый сложный. Поскольку объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания.

Гражданским объектам ничего не угрожает. Из людей никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на площади 1000 квадратных метров горит резервуар с топливом.
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