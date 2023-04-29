В аэропорту Чукотки задержали мужчину, пытавшегося вывезти в чемодане золото на 24 миллиона рублей

Мужчина признался, что в 2019-2020 годах похищал золото мелкими партиями, во время работы в старательской артели, занимающейся добычей шлихового золота. Ценный металл добывался на реке Майна. Похищенные сокровища он прятал в тайнике в лесу, а в 2020 году, после увольнения перепрятал в заброшенном доме.