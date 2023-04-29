В аэропорту Чукотки задержали мужчину, пытавшегося вывезти в чемодане золото на 24 миллиона рублей

Мужчину, пытавшегося тайно перевести пять килограммов золота в ручке чемодана, задержали во вторник аэропорту города Анадырь в Чукотке, сообщает Baza.
Мужчина признался, что в 2019-2020 годах похищал золото мелкими партиями, во время работы в старательской артели, занимающейся добычей шлихового золота. Ценный металл добывался на реке Майна. Похищенные сокровища он прятал в тайнике в лесу, а в 2020 году, после увольнения перепрятал в заброшенном доме.
Мужчина решился вернуться за украденным металлом в 2023 году. Купил тур на Чукотку, приехал в регион, забрал клад и спрятал в ручке чемодана. Но вот вывезти его мужчине не удалось благодаря работе сотрудников аэропорта.
В чемодане мужчины было обнаружено 4,66 кг шлихового золота, цена которого равна 24 миллионам рублей. В отношении похитителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.
Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Московской области возбуждено уголовное дело, она подозревается в контрабанде сильнодействующего вещества.