Не доживёт: в США прокомментировали планы Байдена по переизбранию на второй президентский срок

Кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что действующий президент Америки Джо Байден вряд ли доживет до второго срока.
«Если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна», — сказала Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.
Сотрудники телеканала отметили, что работа президента крайне напряженная, и поэтому здоровье Джо Байдена может серьезно пошатнуться.
Ранее американский политик в интервью CNN уже заявляла, что Джо Байден вряд ли доживет до конца второго срока.