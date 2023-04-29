Депутат-трансгендер из Миннесоты предложил защитить педофилов от дискриминации и признать их людьми с «нетрадиционной ориентацией»

Первый депутат-трансгендер в истории Палаты представителей штата Миннесота Ли Финке предложил законопроект, предусматривающий исключение из закона штата США о правах человека выражений, которые не дают защиты педофилам по их «сексуальной ориентации».
Член Демократической фермерско-лейбористской партии Финке предложил убрать формулировку в законе, что в сексуальную ориентацию не включается привязанность взрослых к детям. Данная инициатива получила название «Акт о гордости». Об этом пишет Fox News.
Законодатели были шокированы данным предложением. Но Финке уверена, что законы о педофилии с новыми правками никак не ослабнут.
«Ничто в законопроекте не изменит и не ослабит значимости преступлений против детей и способности государства отправлять под суд тех, кто нарушает закон. Разумеется, педофилия — не сексуальная ориентация. Подобные высказывания вообще не должны быть частью законодательного толкования. Преступления против детей прописаны в уголовном законодательстве Миннесоты и остаются неизменными», — прокомментировала сама Финке.
Новая инициатива по педофилам включена в свободный законопроект о судебной политике. Инициативу жестко раскритиковали «слоны».
«Решение демократов отказаться от этой формулировки вызывает тревогу и не поддается объяснению. Республиканцы сегодня представят поправку с разъяснением, что закон о правах человека никоим образом не должен защищать педофилов. Мы искренне надеемся, что вместе с демократами нам удастся обеспечить достойную защиту нашим детям», — выразила свое мнение Лиза Демут, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей штата.
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал результаты исследования, согласно которому каждый четвертый американский старшеклассник идентифицирует себя как гомосексуалист, бисексуал или как «пока не определившийся с ориентацией».