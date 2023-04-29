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Документы с подводной лодки HMS Anson были найдены на полу в британском пабе

Происшествия
Документы с подводной лодки HMS Anson были найдены на полу в британском пабе

Секретные докинуты, содержащие информацию о ядерной подводной лодке HMS Anson стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, были обнаружены на полу в туалете паба, сообщает The Sun.

Источник издания, обнаруживший документы, рассказал, что бар в ту ночь был заполнен множеством людей, среди которых были как военные, так и гражданские. Обнаружить документ мог кто угодно.

«Они являются частью книги, которая охватывает все системы на подводной лодке», — рассказал бывший капитан субмарины Райан Рамзи о происхождении документов.

Он объяснил, что военнослужащие, проходящие базовую квалификацию подводника, должны продемонстрировать, что знают все системы лодки. Видимо, кто-то забрал документы, чтобы продолжить тренировки вне борта, но паб не самое подходящее место для изучения подобных бумаг, заметил офицер.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США перебросили на Ближний Восток подлодку, имеющую возможность нести на борту до 154 крылатых ракет «Томагавк».
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