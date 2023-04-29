Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российской артиллерией был уничтожен опорный пункт украинских боевиков в районе Угледара в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
«Огнем артиллерии также уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков», — рассказал Гордеев.
Вместе с этим, советские 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», вычислив местонахождение противников, уничтожили семерых украинских военнослужащих и пикап.
Гордеев добавил, что огневые удары затронули опорный пункт ВСУ около села Пречистовка Марьинского района. Также в этом районе огнем системы «Солнцепек» было уничтожено 10 боевиков.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что российские войска ударами по штабам ВСУ срывают украинское контрнаступление.