В Испании запретили корриду с участием карликов, что вызвало критику со стороны миниатюрных тореадоров

Коррида, являясь не только ярким шоу и ритуалом, но еще и экстремальным видом спорта, вызывает в Испании ожесточенные споры. Классические представления, когда профессиональный тореадор встречается с самым опасным животным в экосистеме Средиземноморья — являются опасным для жизни зрелищем.