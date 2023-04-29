В Испании запретили корриду с участием карликов, что вызвало критику со стороны миниатюрных тореадоров

Парламент Испании в четверг запретил шуточные корриды с участием людей с карликовостью. Решение получило одобрение организации по защите прав инвалидов, но немногие все еще выступающие карлики-тореадоры отнеслись к запрету критично.
«Карлики в Испании издавна одевались как клоуны, чтобы преследовать быков на публичных зрелищах, призванных быть юмористическими», — пишет Firstpost.
Коррида, являясь не только ярким шоу и ритуалом, но еще и экстремальным видом спорта, вызывает в Испании ожесточенные споры. Классические представления, когда профессиональный тореадор встречается с самым опасным животным в экосистеме Средиземноморья — являются опасным для жизни зрелищем.
Парламент запретил людям с карликовостью участвовать в «комической корриде», что было позитивно воспринято организацией по защите прав инвалидов. У самих же артистов, которым запретили заниматься своей профессиональной деятельностью, решение вызвало только критику.
Ранее власти испанского города Валенсия сообщили о проведении эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели.