Открытое горение в деревне Луговое Омской области удалось ликвидировать

В результате открытого возгорания оказались охвачены огнем 20 строений в деревне Луговое Омской области. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора области Мина Ахвердиева.
«Ликвидация открытого горения в деревне Луговое», — рассказала она.
По информации регионального МЧС, из 20 строений 18 были уничтожены пожаром, в их числе 6 жилых объектов. Жители, потерявшие жилье, находятся у родственников.
Ранее о возгорании в населенном пункте сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.