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Открытое горение в деревне Луговое Омской области удалось ликвидировать

Происшествия
Открытое горение в деревне Луговое Омской области удалось ликвидировать

В результате открытого возгорания оказались охвачены огнем 20 строений в деревне Луговое Омской области. В настоящий момент пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора области Мина Ахвердиева.

«Ликвидация открытого горения в деревне Луговое», — рассказала она.

По информации регионального МЧС, из 20 строений 18 были уничтожены пожаром, в их числе 6 жилых объектов. Жители, потерявшие жилье, находятся у родственников.

Ранее о возгорании в населенном пункте сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
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