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Продвижение либеральной повестки не позволило президенту Украины Зеленскому заручиться поддержкой республиканцев

Политика
Продвижение либеральной повестки не позволило президенту Украины Зеленскому заручиться поддержкой республиканцев

Американский обозреватель Бобби Миллер написал, что президент Украины Владимир Зеленский не заручился поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки. Теперь это может помешать поддержке Украины со стороны США.

По мнению Миллера, Владимир Зеленский мог бы проводить мастер-класс по самосаботажу.

«Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал обозреватель в National Review.

Бобби Миллер полагает, что смена власти в американской администрации может поставить Украину в затруднительное положение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.
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