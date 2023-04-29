Продвижение либеральной повестки не позволило президенту Украины Зеленскому заручиться поддержкой республиканцев

Американский обозреватель Бобби Миллер написал, что президент Украины Владимир Зеленский не заручился поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки. Теперь это может помешать поддержке Украины со стороны США.
По мнению Миллера, Владимир Зеленский мог бы проводить мастер-класс по самосаботажу.
«Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал обозреватель в National Review.
Бобби Миллер полагает, что смена власти в американской администрации может поставить Украину в затруднительное положение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.