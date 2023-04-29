Во время игры ребенок застрелил друга из родительского ружья в Амурской области

Трое детей в возрасте 10 и 11 лет во время игры нашли ключи от сейфа с оружием, достали оттуда патроны и нарезное ружье. Инцидент произошел в Зейском районе Амурской области. Об этом сообщает прокуратура региона.
По информации, один из детей зарядив ружье выстрелил в другого. Мальчик скончался на месте от травматического шока после полученного ранения грудной клетки.
Возбуждено уголовное дело в отношении родителя выстрелившего ребенка по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека» (ч. 1 ст. 224 УК РФ)
После проверки будет дана оценка деятельности органам по контролю в сфере оборота оружия и органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
На данный момент прокурорская проверка по данному делу продолжается.
Ранее прокуратура Наро-Фоминска сообщила, что погибшим в ДТП в Подмосковье детям было 7 и 10 лет.