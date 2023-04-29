Кинокритик Анастасия Гладильщикова о фильме «Вызов»: не было необходимости летать в космос

Журналистка и критик Анастасия Гладильщикова оценила российскую кинокартину «Вызов» и заявила, что для съемок фильма летать в космос было необязательно. При этом она заметила, что было бы интересно, если бы большая часть хронометража была посвящена быту на МКС.
«Ради всего этого совершенно не было необходимости летать в космос», — отметила она в статье для журнала «Профиль».
Критик назвала сюжет фильма предсказуемым и заявила, что фильм «не летит, но катиться». Она заметила, что в картине есть «сильные флешбэки», вызывающие эмоции у зрителя. При этом трагедия главной героини разбавлена побочными сюжетами и шутками.
Ранее сообщалось, что Телеведущая Ляйсан Утяшева похвалила Юлию Пересильд, которая исполнила главную роль в первом фильме. Как призналась гимнастка, смелости актрисы можно позавидовать.