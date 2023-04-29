Кинокритик Анастасия Гладильщикова о фильме «Вызов»: не было необходимости летать в космос

Журналистка и критик Анастасия Гладильщикова оценила российскую кинокартину «Вызов» и заявила, что для съемок фильма летать в космос было необязательно. При этом она заметила, что было бы интересно, если бы большая часть хронометража была посвящена быту на МКС.