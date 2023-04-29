Немцы сравнили Украину с Третьим рейхом после слов заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о русской литературе

В Германии сравнили риторику заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника с нацисткой. Так жители ФРГ отреагировали на пост украинского дипломата в Twitter (заблокирован на территории РФ), в котором он поделился статьей, где русских писателей связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мельник на немецком языке утверждал, что те, кто любят русскую классическую литературу, презирают Украину.
Эти рассуждения жители Германии жестко раскритиковали. Многие посчитали, что Мельник призывает сжигать книги, как это делали фашисты.
«Конечно, праворадикальный политический клоун предпочтет пролистать мемуары Бандеры, чем наслаждаться великой мировой литературой», — комментирует пост один из жителей Германии.
Другой немец заявил, что Мельник находится в отчаянии, раз позволяет себе подобные высказывания об искусстве.
Ранее экс-посол Украины в ФРГ Мельник послал «к черту» призвавших Киев к миру немецких политиков.