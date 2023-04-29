Немцы сравнили Украину с Третьим рейхом после слов заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о русской литературе

В Германии сравнили риторику заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника с нацисткой. Так жители ФРГ отреагировали на пост украинского дипломата в Twitter (заблокирован на территории РФ), в котором он поделился статьей, где русских писателей связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.